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В Ростове в фан-зоне выступит Feduk

В Ростове в фан-зоне выступит Feduk
В Ростове в фан-зоне выступит Feduk. Фестиваль болельщиков вновь начнет работу после двухдневного перерыва.

Открытие площадки состоится 10 июля в 18 часов. Первыми на сцене появятся участники группы MAXWELL, после гостей будет развлекать DJ POLEX / DJ NOVAK, а в 20.00 на сцену выйдет автор хитов «Розовое вино» и «Моряк» Feduk.

В 21 час начнется трансляция первого полуфинала чемпионата мира. На стадионе «Зенит Арена» в Питере встретятся команды Бельгии и Франции.

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