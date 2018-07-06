В Ростове в фан-зоне выступит Feduk



В Ростове в фан-зоне выступит Feduk. Фестиваль болельщиков вновь начнет работу после двухдневного перерыва.



Открытие площадки состоится 10 июля в 18 часов. Первыми на сцене появятся участники группы MAXWELL, после гостей будет развлекать DJ POLEX / DJ NOVAK, а в 20.00 на сцену выйдет автор хитов «Розовое вино» и «Моряк» Feduk.



В 21 час начнется трансляция первого полуфинала чемпионата мира. На стадионе «Зенит Арена» в Питере встретятся команды Бельгии и Франции.