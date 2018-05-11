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В Ростове на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода

В Ростове на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода
Погода в ближайшую неделю в Ростове будет теплой и дождливой. По данным Ростовгидромета, в понедельник будет облачно. На протяжении дня пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +23 градуса по Цельсию. Ветер северный, 2 метра в секунду.

15 мая, во вторник, также будет дождливо. Ночью воздух прогреется до +14 градусов, а днем столбики покажут +25. Ветер будет северный, 2 метра в секунду.

В среду ожидается облачная погода, с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет +15 градусов, а уже днем воздух прогреется до +29. Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

В четверг снова небо затянет облаками. Ночью будет +15 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +28. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

В пятницу, 18 мая, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха ночью будет +15, а днем +26 градусов. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

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