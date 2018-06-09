В Ростове на этой неделе ожидается теплая и пасмурная погода



В донской столице в ближайшую неделю будет пасмурная погода. Так, по данным Ростовгидромета, в понедельник, 11 июня, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +24 градусов.



Во вторник, 12 июня, небо будет затянуто облаками. Ночью температура воздуха составит +12 градусов, а днем столбики покажут +26. Осадков не ожидается.



В среду также будет пасмурно, с прояснениями. Температура ночью - до +15 градусов, а днем - до +28. Вероятность осадков - 0%.



В четверг будет очень жарко, при этом на небе - много облаков. Температура днем достигнет +32 градусов.



В пятницу, 15 июня, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем составит +30 градусов. Осадков не предвидится.