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В Ростове-на-Дону за взятку осудили старшего судебного пристава

В Ростове-на-Дону за взятку осудили старшего судебного пристава
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему старшему судебному приставу. Павел П. проходил обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере и приготовлении к получению взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в региональной прокуратуре, старший судебный пристав Ленинского районного отдела судебных приставов получил взятку в размере 860 тысяч рублей за то, что не взыскал задолженность с должника в размере 11 миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемый собирался получить еще 2,5 миллиона рублей. Взамен он пообещал не давать ход акту о сносе здания. Однако денег он так и не получил, его задержали.

- Приговором Ленинского районного суда Павел П. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор не вступил в законную силу.

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