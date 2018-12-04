В Ростове-на-Дону за взятку осудили старшего судебного пристава



Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему старшему судебному приставу. Павел П. проходил обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере и приготовлении к получению взятки в особо крупном размере.



Как сообщили в региональной прокуратуре, старший судебный пристав Ленинского районного отдела судебных приставов получил взятку в размере 860 тысяч рублей за то, что не взыскал задолженность с должника в размере 11 миллионов рублей.



Кроме того, обвиняемый собирался получить еще 2,5 миллиона рублей. Взамен он пообещал не давать ход акту о сносе здания. Однако денег он так и не получил, его задержали.



- Приговором Ленинского районного суда Павел П. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Приговор не вступил в законную силу.