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В Ростове-на-Дону разыскивают 29-летнего жителя

В Ростове-на-Дону разыскивают 29-летнего жителя
В Ростове около суток продолжаются поиски 29-летнего парня. Святослав Цыганенко 12 августа покинул дом на улице Односторонней. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Родные и близкие отмечают, что Святослав нуждается в медицинской помощи.

Рост парня – 185 сантиметров. У него темные волосы и голубые глаза.

В день исчезновения был одет в светло-голубые бриджи до колен и сине-голубые кроссовки со светоотражающими вставками.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Святослава, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.

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