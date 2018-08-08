В Ростове-на-Дону разыскивают 29-летнего жителя



В Ростове около суток продолжаются поиски 29-летнего парня. Святослав Цыганенко 12 августа покинул дом на улице Односторонней. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.



Родные и близкие отмечают, что Святослав нуждается в медицинской помощи.



Рост парня – 185 сантиметров. У него темные волосы и голубые глаза.



В день исчезновения был одет в светло-голубые бриджи до колен и сине-голубые кроссовки со светоотражающими вставками.



Тех, кто что-либо знает о местонахождении Святослава, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.