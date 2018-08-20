В Ростове-на-Дону пропала 78-летняя женщина



В Ростове пропала 78-летняя пенсионерка. 22 августа Клавдия Родионова покинула дом в переулке Беломорском. До сих пор ее местонахождение неизвестно.



По словам родных женщины, Клавдия Ивановна дезориентирована и нуждается в помощи.



Рост пропавшей - 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы. Из особых примет – родинки на груди.



В момент исчезновения Клавдия Родионова была одета в черный халат и обута в белые тапочки.



Всем, кто знает о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.