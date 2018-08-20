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В Ростове-на-Дону пропала 78-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала 78-летняя женщина
В Ростове пропала 78-летняя пенсионерка. 22 августа Клавдия Родионова покинула дом в переулке Беломорском. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

По словам родных женщины, Клавдия Ивановна дезориентирована и нуждается в помощи.

Рост пропавшей - 170 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы. Из особых примет – родинки на груди.

В момент исчезновения Клавдия Родионова была одета в черный халат и обута в белые тапочки.

Всем, кто знает о местонахождении пропавшей, просьба обращаться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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