В Ростове-на-Дону осудили двух участников террористической группировки



В Ростове-на-Дону 27 июля осудили двух участников террористической группировки Басаева и Хаттаба. Банда, в состав которой входили Артур Ушаев и Руслан Наматов, совершала нападения на граждан и сотрудников правоохранительных органов.



Судом установлено, что в 2000 году 29 февраля Наматов и Ушатов в составе банды совершили нападение на шестую роду ВДВ России. Военные проводили контртеррористическую операцию на территории Северного Кавказа. Когда десантники следовали передвигались в Шатойском районе по направлению Введенский на них напали террористы. В итоге столкновение завершилось только 1 марта. 84 десантника из 90 погибли, остальные получили тяжелые ранения.



Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления. Ушаеву назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима, Наматов проведет в тюрьме 18 лет.



Террористическая организация Басаева и Хаттаба неоднократно совершала нападение на гражданское население, военных и представителей правоохранительных органов. Целью банды юыло расшатать обстановку на территории Северного Кавказа.