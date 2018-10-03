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В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей области

В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей области
В донской столице наградили лучших педагогов Донского края. Торжественный прием в честь Международного дня учителя «Учителями славится Россия» состоялся 4 октября в Ростовском государственном музыкальном театре.

На сегодняшний день в системе образования работают более 130 тысяч сотрудников, из них почти 30 тысяч учителей. В преддверии Дня учителя сотни педагогов из разных районов Ростовской области собрались в донской столице, чтобы принять поздравления и насладиться праздничным концертом.

- День учителя – самый теплый и душевный праздник, ведь у каждого из нас был или есть наставник, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Наша благодарность – это не только слова, но и дела. Только в этом году на сферу образования направлено свыше 61 миллиарда рублей, 42 из них выделили из областного бюджета.
В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей области
Замгубернатора отметил, что в ноябре 2018 года отмечается 100-летие системы дополнительного образования. Результаты работы этой системы очевидны: 238 тысяч детей могут получить дополнительные знания благодаря педагогам, которых дети считают не столько своими наставниками, сколько друзьями.

За особый вклад в образовательную систему Ростовской области ряду педагогов вручили медали «За доблестный труд на благо Донского края» и Благодарственные письма Губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Памятные знаки получили преподаватель Волгодонского техникума информационных технологий бизнеса и дизайна им. В. В. Самарского Людмила Елисеева, директор первого классического лицея г. Ростова-на-Дону Марина Почикаева, директор Центра развития творчества детей и юношества в Новошахтинске Галина Ахмедиева, преподаватель Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического Алена Вахнина и другие.
В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей области
Так как 2018 год был объявлен Годом детского спорта, отдельные слова благодарности от первого заместителя губернатора Ростовской области получили тренеры детских спортивных школ.

Особые слова поздравления и благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда, которые отдали своей нелегкой профессии не одно десятилетие своей жизни в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, колледжах и вузах.
В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей области

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