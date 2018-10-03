В Ростове-на-Дону наградили лучших учителей области



В донской столице наградили лучших педагогов Донского края. Торжественный прием в честь Международного дня учителя «Учителями славится Россия» состоялся 4 октября в Ростовском государственном музыкальном театре.



На сегодняшний день в системе образования работают более 130 тысяч сотрудников, из них почти 30 тысяч учителей. В преддверии Дня учителя сотни педагогов из разных районов Ростовской области собрались в донской столице, чтобы принять поздравления и насладиться праздничным концертом.



- День учителя – самый теплый и душевный праздник, ведь у каждого из нас был или есть наставник, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - Наша благодарность – это не только слова, но и дела. Только в этом году на сферу образования направлено свыше 61 миллиарда рублей, 42 из них выделили из областного бюджета.



Замгубернатора отметил, что в ноябре 2018 года отмечается 100-летие системы дополнительного образования. Результаты работы этой системы очевидны: 238 тысяч детей могут получить дополнительные знания благодаря педагогам, которых дети считают не столько своими наставниками, сколько друзьями.



За особый вклад в образовательную систему Ростовской области ряду педагогов вручили медали «За доблестный труд на благо Донского края» и Благодарственные письма Губернатора Ростовской области Василия Голубева.



Памятные знаки получили преподаватель Волгодонского техникума информационных технологий бизнеса и дизайна им. В. В. Самарского Людмила Елисеева, директор первого классического лицея г. Ростова-на-Дону Марина Почикаева, директор Центра развития творчества детей и юношества в Новошахтинске Галина Ахмедиева, преподаватель Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического Алена Вахнина и другие.



Так как 2018 год был объявлен Годом детского спорта, отдельные слова благодарности от первого заместителя губернатора Ростовской области получили тренеры детских спортивных школ.



Особые слова поздравления и благодарности были адресованы ветеранам педагогического труда, которые отдали своей нелегкой профессии не одно десятилетие своей жизни в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования, колледжах и вузах.

