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В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 16-летнюю школьницу

В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 16-летнюю школьницу. Татьяна Костина ушла из дома 20 июня и перестала выходить на связь с близкими. Телефон девушки выключен.

- У Тани каштановые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза, есть дефект речи, - отметил отец пропавшей. – Надеюсь, что с ней все хорошо. Буду признателен всем, кто знает о ее местонахождении и напишет мне в социальной сети.

Если кто-то видел школьницу, просьба написать в социальной сети «ВКонтакте» пользователю Татьяне Костиной https://vk.com/t.kostina2001.

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