В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 16-летнюю школьницу



В Ростове-на-Дону ищут пропавшую 16-летнюю школьницу. Татьяна Костина ушла из дома 20 июня и перестала выходить на связь с близкими. Телефон девушки выключен.



- У Тани каштановые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза, есть дефект речи, - отметил отец пропавшей. – Надеюсь, что с ней все хорошо. Буду признателен всем, кто знает о ее местонахождении и напишет мне в социальной сети.



Если кто-то видел школьницу, просьба написать в социальной сети «ВКонтакте» пользователю Татьяне Костиной https://vk.com/t.kostina2001.