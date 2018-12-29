В Ростове-на-Дону 60-летнего мужчину задержали за кражу очков



В Ростове-на-Дону 60-летнего мужчину задержали за кражу очков. Правоохранители нашли и арестовали предполагаемого преступника 31 декабря.



Кража произошла в Кировском районе. В полицию пожаловался местный житель. Он сообщил, что из его автомобиля украли сумку, в которой лежали очки. Их стоимость составляла 320 тысяч.



Вскоре полицейские нашли и задержали подозреваемого в краже – 60-летнего мужчину. По версии правоохранителей, предполагаемый преступник разбил окно машины, после чего вытащил из нее сумку водителя. Позже он выбросил дорогостоящий аксессуар.



Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Кража».