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В Ростове на детской площадке стало опасно после ее реконструкции

В Ростове на детской площадке стало опасно после ее реконструкции
В Ростове детская площадка в Железнодорожном районе стала травмоопасной после ремонтных работ. Место для игр на рабочей площади не отвечает нормам, вместо укладки специального покрытия территорию залили асфальтом и бетоном, а после присыпали песком.

До реконструкции на детской площадке был только песок. Недавно ее отремонтировали, однако жители близлежащих домов реконструкцией остались недовольны. Они рассказываю, им обещали постелить на территории специальное резиновое покрытие, но в итоге все залили асфальтом и бетоном. На такой площадке дети нередко получают травмы и ушибы.

– Сюда приходят очень много детей из всех окрестных домов. Все время кто-то получает травмы., ведь дети бегают, скатываются с горок. В жару вообще начинает плавиться асфальт, и тогда вся одежда испачкана смолой, – жалуются ростовчане.

Они надеются, что на площадке все-таки сделают специальное покрытие, тем более, что только тогда она будет отвечать нормам.

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