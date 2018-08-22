В Ростове на день запретят продажу алкоголя



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В начале сентября в Ростове на день запретят продажу алкоголя. Согласно областному закону реализация спиртного запрещается в дни последнего звонка, выпускных вечером и в День защиты детей.

- Согласно положениям указанного областного закона в случае, если 1 сентября приходится на выходной день, то дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции переносятся на следующий за 1 сентября рабочий день, - сообщили в Комитете по торговле и бытовому обслуживанию Ростова.



Таким образом, запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать 3 сентября.



Напомним, что ограничения не распространяются на заведения общепита. Однако продажа на вынос также не разрешается.