В Ростове в День города состоялся праздничный фейерверк



В Ростове в День города состоялся праздничный фейерверк. 15 сентября в небе над Театральной площадью прогремели сотни залпов в честь 269-й годовщины донской столицы.



Горожане могли понаблюдать за огромным разнообразием выстрелов – их было более 60 различных видов. «Рубиновые хризантемы», «серебряные хвосты», «красные пионы» и другие красочные узоры украсили ростовское небо. Тысячи местных жителей с удовольствием следили за салютом.



Отметим, что за праздничный фейерверк заплатили около 700 тысяч рублей. Средства были выделены из городского бюджета.

Фото: Алексей Бойко, Денис Демков



