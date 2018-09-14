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В Ростове в День города состоялся праздничный фейерверк

В Ростове в День города состоялся праздничный фейерверк
В Ростове в День города состоялся праздничный фейерверк. 15 сентября в небе над Театральной площадью прогремели сотни залпов в честь 269-й годовщины донской столицы.

Горожане могли понаблюдать за огромным разнообразием выстрелов – их было более 60 различных видов. «Рубиновые хризантемы», «серебряные хвосты», «красные пионы» и другие красочные узоры украсили ростовское небо. Тысячи местных жителей с удовольствием следили за салютом.

Отметим, что за праздничный фейерверк заплатили около 700 тысяч рублей. Средства были выделены из городского бюджета.
Фото: Алексей Бойко, Денис Демков
В Ростове в День города состоялся праздничный фейерверкВ Ростове в День города состоялся праздничный фейерверкВ Ростове в День города состоялся праздничный фейерверк

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