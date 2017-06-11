В Ростове на Большой Садовой обустроят платные парковки
На центральной улице Ростова появятся платные парковки. Обустроить стоянки планируется за счёт сужения проезжей части.
Организация парковочных карманов предусмотрена проектом благоустройства главной улицы донской столицы, разработанным КБ «Стрелка» и архитекторами из ростовского бюро «Проект».
Разработчики проекта предлагают сузить проезжую часть с 5 до 3,5 метра, при этом количество полос должно остаться прежним. За счёт освободившегося пространства также планируется обустроить газоны, высадить деревья и кустарники, установить скамейки.
Реализовать дизайн-проект планируется в течение шести лет.