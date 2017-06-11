Авторизация

Регистрация
  • USD 56.91
  • EUR 63.77
Новости

Общество

0

В Ростове на Большой Садовой обустроят платные парковки

В Ростове на Большой Садовой обустроят платные парковки
На центральной улице Ростова появятся платные парковки. Обустроить стоянки планируется за счёт сужения проезжей части.

Организация парковочных карманов предусмотрена проектом благоустройства главной улицы донской столицы, разработанным КБ «Стрелка» и архитекторами из ростовского бюро «Проект».

Разработчики проекта предлагают сузить проезжую часть с 5 до 3,5 метра, при этом количество полос должно остаться прежним. За счёт освободившегося пространства также планируется обустроить газоны, высадить деревья и кустарники, установить скамейки.

Реализовать дизайн-проект планируется в течение шести лет.

В Ростове на Большой Садовой обустроят платные парковки

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.