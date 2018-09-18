В Ростове на благоустройство территории возле музея «Россия — моя история» потратят 4,5 млн рублей



Территорию возле музея «Россия — моя история» благоустроят за 4,5 миллиона рублей. Два аукциона, на 1,8 и 2,7 миллиона рублей, появились на сайте госзакупок. Источником финансирования в обоих случаях выступает городской бюджет.



Согласно документам исполнителю нужно установить возле музея лавки, песочницу, детский игровой комплекс, а также высадить растения. Указывается, что все работы должны быть выполнены в течение 10 рабочих дней. При этом срок гарантии на работы должен составлять не менее трех лет.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 сентября. Победитель станет известен 1 октября.



Первый исторический парк «Россия — моя история» был открыт в 2015 году в Москве на ВДНХ. Всего в стране запланировано создание 25 таких интерактивных комплексов. Кроме того, Министерство образования РФ разработало методические рекомендации для использования ресурсов проекта преподавателями школ во внеклассной работе и на уроках истории. Музей в Ростове должен стать аналогом музея в Москве.



В музее можно будет увидеть постоянно меняющиеся экспозиции, созданные при помощи 3D-моделирования, анимации и видеоинфографики. При помощи установленного оборудования в здании будут проводить интерактивные тематические выставки по истории России. На территории музея планируют разместить сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, проекторы, планшеты и многое другое.