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В Ростове на благоустройство территории возле музея «Россия — моя история» потратят 4,5 млн рублей

В Ростове на благоустройство территории возле музея «Россия — моя история» потратят 4,5 млн рублей
Территорию возле музея «Россия — моя история» благоустроят за 4,5 миллиона рублей. Два аукциона, на 1,8 и 2,7 миллиона рублей, появились на сайте госзакупок. Источником финансирования в обоих случаях выступает городской бюджет.

Согласно документам исполнителю нужно установить возле музея лавки, песочницу, детский игровой комплекс, а также высадить растения. Указывается, что все работы должны быть выполнены в течение 10 рабочих дней. При этом срок гарантии на работы должен составлять не менее трех лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 27 сентября. Победитель станет известен 1 октября.

Первый исторический парк «Россия — моя история» был открыт в 2015 году в Москве на ВДНХ. Всего в стране запланировано создание 25 таких интерактивных комплексов. Кроме того, Министерство образования РФ разработало методические рекомендации для использования ресурсов проекта преподавателями школ во внеклассной работе и на уроках истории. Музей в Ростове должен стать аналогом музея в Москве.

В музее можно будет увидеть постоянно меняющиеся экспозиции, созданные при помощи 3D-моделирования, анимации и видеоинфографики. При помощи установленного оборудования в здании будут проводить интерактивные тематические выставки по истории России. На территории музея планируют разместить сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, проекторы, планшеты и многое другое.

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