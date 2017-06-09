Авторизация

Регистрация
  • USD 57.00
  • EUR 63.79
Новости

Общество

0

В Ростове на 8% подорожали мясо, колбаса, молоко

В Ростове на 8% подорожали мясо, колбаса, молоко

В Ростове подорожали мясо, колбаса, молоко и ряд других продуктов.

От 0,1 до 8% цены выросли на говядину, свинину, курицу, баранину. По данным Ростовстата, стоимость одного килограмма говядины на данный момент составляет – 310 руб., свинины – 270 руб., курицы – 118 руб., баранины – 331 руб.

Кроме того подорожали колбаса, мороженая рыба (224 руб. /кг), сметана (191 руб. /кг), молоко (50 руб. /кг), черный чай (806 руб. /кг), соль (11 руб. /кг), мука (31 руб. /кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (32 руб. /кг), пшено (24 руб. /кг), вермишель (69 руб./кг), картофель (40 руб./кг), капуста (32 руб. /кг), морковь (39 руб./кг), яблоки (74 руб./кг).

Отметим, что с 29 мая по 5 июня цены снизились от 0,1% до 3,7% на сливочное и подсолнечное масло (420 руб. и 98 руб.), маргарин (111 руб. /кг), жирный творог (265 руб. /кг), молоко (50 руб. /кг), сыры (438 руб./кг), яйца (49 руб./кг), сахар (40 руб./кг), рис (54 руб./кг), гречка (57 руб./кг), лук (40 руб./кг).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!