В Ростове на 8% подорожали мясо, колбаса, молоко





В Ростове подорожали мясо, колбаса, молоко и ряд других продуктов.



От 0,1 до 8% цены выросли на говядину, свинину, курицу, баранину. По данным Ростовстата, стоимость одного килограмма говядины на данный момент составляет – 310 руб., свинины – 270 руб., курицы – 118 руб., баранины – 331 руб.



Кроме того подорожали колбаса, мороженая рыба (224 руб. /кг), сметана (191 руб. /кг), молоко (50 руб. /кг), черный чай (806 руб. /кг), соль (11 руб. /кг), мука (31 руб. /кг), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (32 руб. /кг), пшено (24 руб. /кг), вермишель (69 руб./кг), картофель (40 руб./кг), капуста (32 руб. /кг), морковь (39 руб./кг), яблоки (74 руб./кг).



Отметим, что с 29 мая по 5 июня цены снизились от 0,1% до 3,7% на сливочное и подсолнечное масло (420 руб. и 98 руб.), маргарин (111 руб. /кг), жирный творог (265 руб. /кг), молоко (50 руб. /кг), сыры (438 руб./кг), яйца (49 руб./кг), сахар (40 руб./кг), рис (54 руб./кг), гречка (57 руб./кг), лук (40 руб./кг).