В Ростове на 31-й Линии снова проседает асфальт: видео



В Ростове-на-Дону на печально известной 31-й Линии снова проседает асфальт. Местные жители сняли на видео новый небольшой провал на только что отремонтированном участке дороги.



- Буквально вчера сделали дорогу, а сегодня она опять начала проваливаться, - отметил местный житель.



11 мая на этом участке образовалась огромная яма. Рабочие наспех устранили провал, но результат не заставил себя долго ждать. Дорожное покрытие снова начало разрушаться.



Все бы ничего, но 7 апреля на этой самой улице из-за коммунальной аварии в огромную яму провалился «Форд Экоспорт». Местные жители уже боятся ходить по улице, ведь не известно, в каком месте снова образуется дыра.

