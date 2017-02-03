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В Ростове мужчина украл из съёмной квартиры бытовую технику на 50 тыс. руб.

В Ростове мужчина украл из съёмной квартиры бытовую технику на 50 тыс. руб.

В Первомайском районе Ростова мужчина украл бытовую технику из съёмной квартиры. Сумма ущерба составила порядка 50 тыс. руб.
В полицию обратился местный житель , который сообщил о краже имущества из его квартиры, расположенной на улице 1-ой Конной Армии.

- По подозрению в краже полицейские задержали 34-летнего мужчину, который сняв на сутки
квартиру, похитил бытовую технику: электроплиту, утюг, телевизор и скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Как установили сотрудники полиции, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время он находится под стражей.

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