В Ростове мужчина расплатился за телефон купюрами из магазина приколов





В Ростове мужчина расплатился за телефон фальшивыми купюрами. Предприимчивый ростовчанин подсунул продавцу муляжи купюр, купленных в магазине сувениров для розыгрышей.

- В полицию обратилась женщина, которая заявила, что у нее обманным путем похищен мобильный телефон стоимостью 12 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Под предлогом покупки телефона, мужчина назначил встречу в темное время суток. Когда девушка передала покупателю устройство, он расплатился за товар муляжом пятитысячных купюр, купленных в магазине сувениров для розыгрышей, а затем скрылся.



По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний местный житель ранее судимый за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».