В Ростове мужчина пытался ограбить ветеринарную клинику



В Советском районе Ростова мужчина пытался ограбить ветеринарную клинику. Он вошёл в помещение под видом клиента, а затем попытался забрать из кассы лежавшие там 15 тыс. руб.



Сотрудники ветклиники вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 27-летний ростовчанин.



Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».