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В Ростове мужчина пытался ограбить ветеринарную клинику

В Ростове мужчина пытался ограбить ветеринарную клинику
В Советском районе Ростова мужчина пытался ограбить ветеринарную клинику. Он вошёл в помещение под видом клиента, а затем попытался забрать из кассы лежавшие там 15 тыс. руб.

Сотрудники ветклиники вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 27-летний ростовчанин.

Как сообщили в ГУ МВД Ростовской области, в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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