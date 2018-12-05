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В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство пожилой женщины

В Ростове мужчина предстанет перед судом за убийство пожилой женщины
В Ростове-на-Дону мужчина предстанет перед судом за убийство пожилой женщины. Предполагаемого злоумышленника обвиняют сразу по двум статьям «Убийство лица, сопряженное с разбоем» и «Покушение на убийство двух лиц».

Согласно версии следствия, 10 ноября 2017 года мужчина проник в один из домов Константиновска, чтобы похитить имущества. Там он встретил двух пожилых людей и напал на них. Преступник жестоко убил женщину и тяжело ранил мужчину. Хозяина дома доставили в больницу. Находясь в тяжелом состоянии, он впал в кому. Через месяц пациент скончался.

Правоохранители выяснили, где находится предполагаемый убийца, и арестовали его. Им оказался житель Мартыновского района. Он пытался спрятаться в выгребной яме уличного туалета. Однако это не принесло ему успеха – полицейские все равно задержали его.

В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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