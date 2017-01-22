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В Ростове мужчина попросил телефон, чтобы позвонить в «скорую» и сбежал с ним

В Ростове мужчина попросил телефон, чтобы позвонить в «скорую» и сбежал с ним

В Пролетарском районе Ростова мужчина попросил телефон, чтобы вызвать «скорую» и сбежал с мобильником.

В полицию обратился ростовчанин, который рассказал, что на улице незнакомый человек попросил у него телефон для срочного звонка в скорую помощь. Получив устройство, незнакомец тут же скрылся.
- Полицейские установили и задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в имущественном преступлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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