В Ростове мужчина попросил телефон, чтобы позвонить в «скорую» и сбежал с ним





В Пролетарском районе Ростова мужчина попросил телефон, чтобы вызвать «скорую» и сбежал с мобильником.



В полицию обратился ростовчанин, который рассказал, что на улице незнакомый человек попросил у него телефон для срочного звонка в скорую помощь. Получив устройство, незнакомец тут же скрылся.

- Полицейские установили и задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в имущественном преступлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».