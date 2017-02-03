В Ростове мужчина ограбил букмекерскую контору «Пари-Матч»





В Ростове мужчина ограбил букмекерскую контору «Пари-Матч».



Ограбление произошло в Октябрьском районе города. Налётчик, угрожая сотруднице офиса, похитил около 20 тыс. руб. и скрылся.

- Полицейские установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 29-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства преступления.