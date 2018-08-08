В Ростове может появиться памятник преподавателям и курсантам РАУ



Фото: Avto-pozitiv.ru

Инициативная группа выпускников Ростовского военного института ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М. И. Неделина и Ростовская областная общественная организация «Ветераны-неделинцы» инициировали установку памятника преподавателям и курсантам РАУ в Ростове.



Ростовский военный институт ракетных войск (созданный на базе РАУ) прекратил свое существование в 2011 году. По приказу тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова закрыли девять военных вузов. Ликвидация происходила под видом благого дела с формулировкой «в целях совершенствования системы подготовки кадров в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации...».



Славная история Ростовского ракетного института завершилась семь лет назад. Однако в донской столице продолжают жить его выпускники и преподаватели, которые не желают предавать память о РАУ забвению. Старшему из них - 97 лет. Участник Великой Отечественной войны Александр Захарович Карпенко - выпускник РАУ 1941 года. К сожалению, других выпускников этого года уже нет в живых.



В мае 1941-го лейтенант Карпенко получил назначение в особый Одесский военный округ, в воинскую часть у самой границы. Свое 20-летие он хотел отметить с друзьями 22 июня, в воскресенье (в день рождения, 20 июня, был занят по службе), но вместо праздничного застолья им пришлось вести огонь из своих 76-мм пушек по наступающим немцам.



Тем временем другие «птенцы» РАУ встречали врага на подступах к Ростову. Полк курсантов Ростовского артиллерийского училища в ноябре 1941 года в 30 километрах от донской столицы, у хутора Каменный брод, практически голыми руками пытался остановить танки армии генерала Клейста. Еще даже не выпускники, а только первокурсники и второкурсники. У курсантов было несколько пушек, пулеметов, винтовки, гранаты, бутылки с зажигательной смесью. А на них шли танки...



Большинство юных бойцов погибли. Сегодня среди полей, у хутора Каменный Брод, в память о подвиге курсантов-артиллеристов на высоком постаменте установлена 76-миллиметровая пушка.



Александр Захарович Карпенко - один из тех, кто активно поддерживает идею создания памятника курсантам РАУ. Инициаторы его установки планируют увековечить в скульптуре и тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто после служил в ракетных войсках. Основная идея – охватить всю историю училища – отражена и в названии композиции: «Преподавателям и курсантам РАУ 1937-1951-2011 гг.» - «Верность присяге».

– В широком смысле это будет памятник не какой-то отдельной личности, а всем защитникам Отечества, воспитанным в артиллерийском, а затем в ракетном училищах, для которых присяга – самый важный и волнующий момент в жизни, - рассказал один из инициаторов создания памятника - выпускник Ростовского военного института ракетных войск имени Главного маршала артиллерии М. И. Неделина Николай Половинчук.



Эскиз будущего памятника разрабатывает известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин. По замыслу скульптора, композиция будет состоять из фигуры курсанта в парадной форме 50-60-х годов и преподавателя – выпускника 1-го РАУ, ветерана Великой Отечественной войны, полковника, Героя Советского Союза.

- В послевоенные годы именно участники войны были в своём большинстве преподавателями РАУ. Для курсантов они служили примером и пользовались колоссальным уважением, - добавляет другой участник инициативной группы, также выпускник бывшего РАУ, Николай Шевкунов.



Венчать композицию будут четыре картуша с изображениями. Каждый из них отобразит отдельное событие. Это участие курсантов первого РАУ в обороне Ростова, участие выпускников РАУ в Великой Отечественной войне, штурме Рейхстага. Еще один будет посвящен работе выпускников-ракетчиков РВИРВ в космических программах по запуску первого искусственного спутника Земли и запуску первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Последний расскажет об участии выпускников-ракетчиков в становлении ракетных войск стратегического назначения.



Скульптурную композицию планируется установить на улице Ленина, рядом со стенами бывшего РАУ, возле проходной Ростовского 183-го учебного центра подготовки авиационных специалистов Воздушно-космических сил РФ. Центр сейчас располагается на территории упраздненного в 2011 году ракетного института.



Часть суммы, необходимой на установку памятника, инициаторы его создания выделят из собственных средств, какую-то часть планируется собрать за счет жертвователей.

- Для этого в России традиционно изготовлялись знаки жертвователей средств. Мы планируем вручать каждому, кто примет участие в установке памятника, жетон с символикой училищ первого РАУ и РВИ, - добавил Николай Половинчук. - На обратной стороне жетона будет текстовая часть. К жетону будет вручаться соответствующее удостоверение – сертификат с указанием фамилии, имени, отчества жертвователя.



Как рассказал Николай Шевкунов, разработчик и изготовитель жетона, в нем предусматривается использование металла из элементов ракетной техники: корпусов сопловой части двигателей, которые использовались ранее как наглядные пособия при изучении ракетной техники на занятиях в РВИРВ им. Главного маршала артиллерии М. И. Неделина.



По мнению руководителя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, памятник «Верность присяге» станет притяжением не только для тех, кто был связан с ракетным институтом.

- На территории, где располагалось РАУ, сохранились памятники курсантам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, офицерам, погибшим при испытании боевой техники, главному маршалу артиллерии М. И. Неделину, но они находятся на закрытой территории. Памятник присяге объединит все поколения военнослужащих. Здесь нашел отражение и подвиг наших отцов и дедов – участников войны и их наследников, тех, кто только собирается пройти этот нелегкий путь служения Родине. Городу воинской славы просто необходим такой памятник. Он также необходим нынешним и будущим защитникам нашего Отечества.



Александр Кожин добавил, что вне зависимости от рода войск, их назначения, главным для каждого военного остается верность присяге. Какие бы события не происходили, клятву на верность своему Отечеству солдат проносит через всю свою жизнь.