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В Ростове может появиться новый сквер «Северный»

В Ростове может появиться новый сквер «Северный»

Ворошиловский район может преобразиться благодаря новому скверу. Для него выбрали территорию по адресу: улица Капустина, 26/1.

По словам заместителя главы администрации Ворошиловского района по вопросам благоустройства Евгения Левицкого, участок пользуется большой популярностью среди ростовчан, проживающих в районе.

Здесь планируют построить мемориальные объекты с ландшафтом донской степи, детскую игровую площадку и спортивную зону с элементами воркаута. Кроме того, в предлагаемом проекте обустройства предусматриваются велодорожки по периметру сквера, а также две велопарковки, пешеходные зоны общей площадью 1 631 кв. м.

Проект территории отличается доступностью своей среды. Так, в сквере не будет ступенек, а угол наклона рельефа местности составит не более 5%. Это позволит свободно передвигаться маломобильным группам населения.

Данный сквер стал одной из 11 территорий, которые включили в рейтинговое голосование. 18 марта все ростовчане смогут отдать свой голос за те общественные участки, которые они считают необходимым благоустроить в 2018 году.

В Ростове может появиться новый сквер «Северный»

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