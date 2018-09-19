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В Ростове мошенница пыталась продать арендованный автомобиль

В Ростове мошенница пыталась продать арендованный автомобиль
Фото: /www.myjus.ru
В Ростове задержали подозреваемую в мошенничестве, которая пыталась продать чужой автомобиль.

В полицию обратился сотрудник лизинговой компании с заявлением о краже автомобиля. Он сообщил, что местная жительница взяла в прокат иномарку, но в назначенное время её не вернула. Стоимость автомобиля составила 800 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали 19 сентября. Как выяснилось, 46-летняя ростовчанка пыталась продать арендованное авто. Её задержали в момент заключения сделки.
- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Автомобиль вернули лизинговой компании, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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