В Ростове мошенница пыталась продать арендованный автомобиль



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В Ростове задержали подозреваемую в мошенничестве, которая пыталась продать чужой автомобиль.



В полицию обратился сотрудник лизинговой компании с заявлением о краже автомобиля. Он сообщил, что местная жительница взяла в прокат иномарку, но в назначенное время её не вернула. Стоимость автомобиля составила 800 тысяч рублей.



Подозреваемую задержали 19 сентября. Как выяснилось, 46-летняя ростовчанка пыталась продать арендованное авто. Её задержали в момент заключения сделки.

- В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Автомобиль вернули лизинговой компании, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.