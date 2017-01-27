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На Дону морозы до -10 продержатся все выходные

На Дону морозы до -10 продержатся все выходные

По прогнозу Гидрометцентра с 26 по 29 января в Ростове-на-Дону ожидается понижение температуры. Ночью столбики термометров будут опускаться в среднем до -16 градусов, днем до -10 градусов. На севере области 29 января будет еще холоднее- ночью температура понизится до -20. На юге области на выходных днем температура составит примерно -7...-10 градусов, ночью -8...-15.

Сильного ветра в области не ожидается. В ряде районов выпадет небольшой и умеренный снег.

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