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В Ростове могут смягчить наказание за бегство с места ДТП

В Ростове могут смягчить наказание за бегство с места ДТП
В России, включая Ростовскую область, могут смягчить наказание за бегство с места ДТП. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу 28 ноября.

Сейчас водителю, скрывшемуся с места аварии, виновником которой он является, грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года. Новый проект подразумевает лишь штраф в пять тысяч рублей.

Депутаты считают, что нововведение будет соблюдать принципы справедливости и гуманизма. Теперь при назначении наказания будут учитываться все обстоятельства случившегося.

Как сообщает DonDay.ru, эксперты положительно относятся к инициативе. Автоюрист из Ростова Эльдар Пенс согласен с тем, что арест нужно заменить штрафом. Он считает, что водители, покинувшие место аварии, не представляют опасности для общественности.
- В моей практике был случай, когда водитель не заметил, что едва зацепил бампер припаркованного автомобиля, и уехал. Затем владелец повреждённой машины с записью видеорегистратора пытался привлечь его к ответственности как водителя, сбежавшего с места аварии.

Юрист отмечает, что подобных случаев довольно много. Например, если водитель пострадал в ДТП и самостоятельно поехал в больницу, то он подпадает под статью.

Новый проект позволит учитывать смягчающие обстоятельства для определения вины нарушителя.

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