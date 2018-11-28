В Ростове могут смягчить наказание за бегство с места ДТП



В России, включая Ростовскую область, могут смягчить наказание за бегство с места ДТП. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу 28 ноября.



Сейчас водителю, скрывшемуся с места аварии, виновником которой он является, грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года. Новый проект подразумевает лишь штраф в пять тысяч рублей.



Депутаты считают, что нововведение будет соблюдать принципы справедливости и гуманизма. Теперь при назначении наказания будут учитываться все обстоятельства случившегося.



Как сообщает DonDay.ru, эксперты положительно относятся к инициативе. Автоюрист из Ростова Эльдар Пенс согласен с тем, что арест нужно заменить штрафом. Он считает, что водители, покинувшие место аварии, не представляют опасности для общественности.

- В моей практике был случай, когда водитель не заметил, что едва зацепил бампер припаркованного автомобиля, и уехал. Затем владелец повреждённой машины с записью видеорегистратора пытался привлечь его к ответственности как водителя, сбежавшего с места аварии.



Юрист отмечает, что подобных случаев довольно много. Например, если водитель пострадал в ДТП и самостоятельно поехал в больницу, то он подпадает под статью.



Новый проект позволит учитывать смягчающие обстоятельства для определения вины нарушителя.