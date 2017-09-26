В Ростове могут отменить одну из ключевых маршруток
В Ростове могут отменить одну из ключевых маршруток, соединяющую Западный с центром города.
По информации сообщества «Ростовский городской транспорт», с 10 октября прекращает работу маршрутное такси № 59 мкр. Левенцовский - филиал часового завода».
Микроавтобусы № 59 являются наиболее часто ходящим транспортом по улице Красноармейской. В сообществе отмечают, что это первый за несколько лет действующий маршрут, который отменяют без конкурса.
Кроме того, может измениться схема движения маршрутного такси № 40-МТ. Маршрут могут продлить от конечной остановки в районе Сельмаша до филиала часового завода.