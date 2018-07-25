В Ростове многоэтажку отремонтировали после жалобы жильцов



Ремонт первых двух этажей жилого дома в Первомайском районе Ростова перерос в обновление всего подъезда. Как благоустроили 10-этажное здание на улице Думенко, 3/1 Госжилинспекция Ростовской области проверила 26 июля.



Квартиры дома расположены в трех подъездах.За их состояние отвечает местное ТСЖ «Сатурн». Однако ремонт на общей территории не проводили уже давно. Летом 2017 года на обшарпанные стены и полы собственница одной квартир пожаловалась в областную Госжилинспекцию.



Представители ведомства выехали на место и осмотрели подъезд. По словам заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области Дмитрия Агуреева, в конце июня 2017 года ТСЖ «Сатурн» выдали предписание на ремонт первых двух этажей всех подъездов.



- По обращению жителей Госжилинспекция провела проверку дома. Выяснилось, что в самом плохом состоянии находятся первые два этажа в каждом подъезде. Их нужно было срочно ремонтировать, - рассказал Дмитрий Агуреев. - Мы выдали ТСЖ предписание устранить нарушения.Но жильцы решили, что подъезды нужно обновлять полностью. В итоге ТСЖ благоустроило все этажи дома.



Как отметила член правления товарищества собственников жилья «Сатурн» Наталья Дегтеренко, ремонт подъездов оттягивался из-за отсутствия нужной суммы.



- ТСЖ планировало отремонтировать подъезды еще в 2015 году. Однако крыша дома была в удручающем состоянии. В итоге было решено потратить деньги на кровлю. Это обошлось примерно в 1,4 миллиона рублей. Ее мы привели в порядок в 2016 году, - пояснила Наталья Дегтеренко. - После этого на очереди были подъезды, но средств оплатить ремонт полностью не было. Однако Госжилинспекция выдала предписание на благоустройство первых двух этажей. Но жильцы остальных настояли на ремонте всех площадок.



Реконструкцию начали в августе 2017. В подъездах привели в порядок полы, покрасили стены, повесили новые почтовые ящики. На обновление площадок ушло 1 миллион 485 тысяч рублей. Ремонт проводили в рассрочку. Работы длились почти полгода.



В итоге жильцы получили не только по два отремонтированных этажа в каждый подъезд. Площадки благоустроили полностью. Дальше в планах - привести в порядок двор дома.



Отметим, что с января этого года дончане подали в Госжилинспекцию региона примерно 12,7 тысяч обращений. В основном жителей Дона интересуют расчет оплаты за коммунальные услуги, состояние домов и качество услуг управляющих компании и ТСЖ.