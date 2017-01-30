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В Ростове «Мицубиси» занесло на припаркованный «Гелентваген»

В Ростове «Мицубиси» занесло на припаркованный «Гелентваген»

В Ростове «Мицубиси Лансер» из-за гололеда занесло на припаркованный «Гелентваген». ДТП произошло днем 29 января на проспекте Соколова возле кафе «Менжо». Фото с места происшествия выложили очевидцы в соцсеть.
«Лансер» на скользкой дороге занесло в «Гелентваген». Скорость движения была примерно 40км, - написал автор поста. - С «Мерседеса» вытекла черная жидкость».

Оба автомобиля получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.

По словам посетителей кафе, они стали свидетелями того, как после аварии водителя «Мицубиси Лансер» стали «разводить на деньги». Ростовчане тут же принялись шутить про возвращение 90-х и советовать мужчине обратиться в полицию.

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