В Ростове «Мицубиси» занесло на припаркованный «Гелентваген»





В Ростове «Мицубиси Лансер» из-за гололеда занесло на припаркованный «Гелентваген». ДТП произошло днем 29 января на проспекте Соколова возле кафе «Менжо». Фото с места происшествия выложили очевидцы в соцсеть.

«Лансер» на скользкой дороге занесло в «Гелентваген». Скорость движения была примерно 40км, - написал автор поста. - С «Мерседеса» вытекла черная жидкость».



Оба автомобиля получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается.



По словам посетителей кафе, они стали свидетелями того, как после аварии водителя «Мицубиси Лансер» стали «разводить на деньги». Ростовчане тут же принялись шутить про возвращение 90-х и советовать мужчине обратиться в полицию.