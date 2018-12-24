В Ростове месяц разыскивают парня, который ушёл из реабилитационного центра и не вернулся



В Пролетарском районе Ростова разыскивают 21-летнего молодого человека. Олег Цуканов ушёл из реабилитационного центра 1 декабря и пропал.



Сотрудники учреждения обратились за помощью в полицию. Сейчас правоохранители пытаются его найти. На вид Олегу - 20-22 года, рост - примерно 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмные волосы и серые глаза.



Любую информацию о местонахождении Олега Цуканова просят сообщать по телефонам: 8 (863) 249-47-02 или 02.