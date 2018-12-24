Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове месяц разыскивают парня, который ушёл из реабилитационного центра и не вернулся

В Ростове месяц разыскивают парня, который ушёл из реабилитационного центра и не вернулся
В Пролетарском районе Ростова разыскивают 21-летнего молодого человека. Олег Цуканов ушёл из реабилитационного центра 1 декабря и пропал.

Сотрудники учреждения обратились за помощью в полицию. Сейчас правоохранители пытаются его найти. На вид Олегу - 20-22 года, рост - примерно 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмные волосы и серые глаза.

Любую информацию о местонахождении Олега Цуканова просят сообщать по телефонам: 8 (863) 249-47-02 или 02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.