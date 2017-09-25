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В Ростове местные жители требуют убрать рекламные конструкции с фасадов зданий города

В Ростове местные жители требуют убрать рекламные конструкции с фасадов зданий города
В Ростове местные жители требуют убрать рекламные конструкции с фасадов зданий города. Петицию о необходимости нововведений горожанин Андрей Меняйлов разместил на сайте «Активный ростовчанин». По его словам, рекламные конструкции уродуют внешний облик домов в донской столице.

Активист недоволен тем, что арендаторы помещений в Ростове меняют фасады зданий в городе: красят их, устанавливают на них кондиционеры и монтируют информирующие вывески.

«Я считаю, что Ростов должен стряхнуть с себя неказистую рекламу и показать свои красивые фасады, - написано в петиции. - Для этого нужны жесткие требования для вывесок и наружной рекламы».

Андрей Меняйлов предлагает принять специальный дизайн-код в городе. По словам местного жителя, нововведение смогло бы регулировать, как должны выглядеть рекламные вывески в Ростове.

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