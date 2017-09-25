В Ростове местные жители требуют убрать рекламные конструкции с фасадов зданий города



В Ростове местные жители требуют убрать рекламные конструкции с фасадов зданий города. Петицию о необходимости нововведений горожанин Андрей Меняйлов разместил на сайте «Активный ростовчанин». По его словам, рекламные конструкции уродуют внешний облик домов в донской столице.



Активист недоволен тем, что арендаторы помещений в Ростове меняют фасады зданий в городе: красят их, устанавливают на них кондиционеры и монтируют информирующие вывески.



«Я считаю, что Ростов должен стряхнуть с себя неказистую рекламу и показать свои красивые фасады, - написано в петиции. - Для этого нужны жесткие требования для вывесок и наружной рекламы».



Андрей Меняйлов предлагает принять специальный дизайн-код в городе. По словам местного жителя, нововведение смогло бы регулировать, как должны выглядеть рекламные вывески в Ростове.