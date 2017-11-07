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В Ростове местные жители наказали автохама, оставив на его машине мусор

В Ростове местные жители наказали автохама, оставив на его машине мусор
В Ростове-на-Дону местные жители наказали автохама, оставив на его машине мусор. Инцидент случился днем 9 ноября на улице Мечникова.

По словам очевидцев, горожане, чтобы наказать владельца «Тойоты Ланд Крузер», поставили пакет с отходами прямо на капот кроссовеа. Жители Дона предполагают, что таким образом прохожие попытались донести до водителя, что нужно правильно парковаться и уважать других участников дорожного движения.

Стоит отметить, что подобные методы ростовчане используют постоянно. С помощью мусора и кирпичей жители города пытаются приучить к порядку нерадивых автомобилистов.

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