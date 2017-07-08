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В Ростове «Мазда» провалилась в огромную яму с водой

В Ростове «Мазда» провалилась в огромную яму с водой

В Ростове «Мазда» провалилась в огромную яму с водой. Дорожный инцидент произошёл утром 11 июля в переулке Сальском.
Как рассказали очевидцы, асфальт ушёл прямо из-под колёс иномарки. Девушка, управлявшая легковушкой, двигалась на зелёный сигнал светофора. Внезапно под машиной провалился асфальт. Автомобиль оказался в глубокой яме.
- Девушка очень испугалась, - рассказал свидетель происшествия. - Рядом с местом обвала на дороге была дыра. Вокруг нее стояли ограждения. Видимо, от ямы пошли трещины по асфальту, и дорожное покрытие не выдержало веса автомобиля.

Как видно на фото, вокруг провала образовалось целое болото. Скорее всего, в этом месте произошёл порыв водопровода. Вода подмыла дорожное покрытие, в результате чего асфальт и потерял свою прочность.

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