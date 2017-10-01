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В Ростове маршрутное такси № 59 отменят, а схема МТ № 40 поменяется

В Ростове маршрутное такси № 59 отменят, а схема МТ № 40 поменяется
Маршрутки № 59 снимут с линии «Левенцовка - филиал Часового завода «Витязь» 10 октября. Об этом сообщает Ростовский городской транспорт.

По информации городского департамента транспорта, схема маршрутки № 40 «Изумруд - филиал Часового завода «Витязь» изменится. Теперь она будет выглядеть так:
Изумруд - улица Доватора - улица Малиновского – проспект Стачки - улица Малиновского - улица 339-й Стрелковой дивизии – улица Зорге – проспект Стачки – проспект Сиверса - площадь Привокзальная - улица Красноармейская – проспект Театральный - проспект Шолохова – проспект Сельмаш - улица 1-й Конной Армии - улица В. Пановой - улица Менжинского - улица Курчатова - улица Днепропетровская - улица 26 Июня - переулок Туапсинский - переулок Древесный - улица Туполева - улица Днепропетровская - филиал Часового завода «Витязь» – улица Днепропетровская - улица Туполева – переулок Древесный – переулок Туапсинский - улица 26-го июня – улица Днепропетровская - улица Курчатова - улица Менжинского - проспект Сельмаш - проспект Шолохова - проспект Театральный - улица Красноармейская – площадь Привокзальная - проспект Сиверса - проспект Стачки - улица Зорге – улица 339-й Стрелковой Дивизии – улица Малиновского - улица Доватора - Изумруд.

В будние дни на маршруте №40-МТ будет работать 45 микроавтобусов, а в выходные - 30 микроавтобусов.

Стоит отметить, что новость об отмене маршрутки №59 вызвала огромное недовольство среди горожан. По словам ростовчан, добираться в центр станет намного сложнее, так как МТ № 59 было самым частоходящим по улице Красноармейской.

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