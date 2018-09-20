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В Ростове маршрутки с Западного будут следовать через Привокзальную площадь

В Ростове маршрутки с Западного будут следовать через Привокзальную площадь
Фото: Vechrost.ru
В Ростове появилась двухсторонняя связь Западного микрорайона с главными авто- и железнодорожным вокзалами. Теперь маршрутные такси двигаются через Привокзальную площадь не только по пути в ЗЖМ, но и в обратном направлении. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

Схема движения изменилась у маршруток № 40 («Изумруд» – Сельмаш), № 52 (мкр. Левенцовский – улица Активная), № 55 (мкр. Левенцовский – Александровка) и № 67 (мкр. Левенцовский – Александровка).

Напомним, до изменений жителям Западного, чтобы попасть на вокзалы, нужно было выходить либо напротив Пригородного вокзала и идти пешком до главного, либо доезжать до развязки Темерницкого моста и идти через надземный переход.

Между тем некоторые ростовчане посетовали на то, что изменение маршрута приведёт к увеличению длительности поездки.

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