В Ростове маленькую девочку, найденную в компании бездомных, забрали родители



Четырёхлетнюю Ксюшу спустя месяц пребывания в социально-реабилитационном центре забрала мать.



Напомним, девочку нашли 19 октября на Центральном рынке в компании бездомных. Полицейские забрали малышку и передали органам опеки.



Неделю назад в социальный центр пришла мать Ксюши и захотела забрать ребёнка. Однако у неё не было при себе документов, подтверждающих родство. Женщине нужно было предъявить свидетельство о рождении и билеты домой, в Донецкую Народную Республику.



– Мать Ксюши представила все нужные документы. Хочется поблагодарить всех людей, которые помогали нам в поиске родителей, – прокомментировала специалист органов опеки Елена Гречко.



До того, как мама появилась, девочка говорила, что обижена на родителей. Тем не менее сейчас она была рада вернуться к родным.