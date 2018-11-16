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В Ростове маленькую девочку, найденную в компании бездомных, забрали родители

В Ростове маленькую девочку, найденную в компании бездомных, забрали родители
Четырёхлетнюю Ксюшу спустя месяц пребывания в социально-реабилитационном центре забрала мать.

Напомним, девочку нашли 19 октября на Центральном рынке в компании бездомных. Полицейские забрали малышку и передали органам опеки.

Неделю назад в социальный центр пришла мать Ксюши и захотела забрать ребёнка. Однако у неё не было при себе документов, подтверждающих родство. Женщине нужно было предъявить свидетельство о рождении и билеты домой, в Донецкую Народную Республику.

– Мать Ксюши представила все нужные документы. Хочется поблагодарить всех людей, которые помогали нам в поиске родителей, – прокомментировала специалист органов опеки Елена Гречко.

До того, как мама появилась, девочка говорила, что обижена на родителей. Тем не менее сейчас она была рада вернуться к родным.

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