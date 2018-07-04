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В Ростове ликвидировали крупный пожар в многоэтажке

В Ростове ликвидировали крупный пожар в многоэтажке

Крупный пожар в многоэтажном доме № 58/1 на улице Ерёменко ликвидировали в Ростове.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже около 11 часов утра 6 июля. На восьмом этаже от жара вылетели окна, а на девятом поплавился кондиционер. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома 40 жильцов.

Как рассказали очевидцы ЧП, в результате пожара пострадала девушка. Её вынесли из дома на носилках. Ростовчанка была без сознания. Медицинская помощь понадобилась и нескольким жильцам дома.
- Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В настоящее время пожар ликвидирован.

К тушению привлекались 16 единиц техники и 41 спасатель. Причина пожара устанавливается.

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