В Ростове к следующему лету во всех районах появятся пляжи



С началом купального сезона в Ростове открыли два муниципальных пляжа. На сегодняшний день в городе оборудованы только два пляжа - на Зеленом острове в Кировском районе и на Северном водохранилище, в районе парк «Дружба» на улице Капустина. В этих местах установлены спасательные и медицинские пункты, дно проверено водолазами. Для города-миллионика такого количества явно недостаточно.



На совещании в администрации города, где речь шла о мерах безопасности во время купального сезона, обсудили вопрос увеличения числа городских пляжей.

– Мы понимаем, что для города-миллионника двух разрешенных для купания мест явно недостаточно, – отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус. – Руководителям районов нужно подготовить предложения по оборудованию в каждом районе еще хотя бы по одному месту у расположенных на территории водоемов.



Замглавы администрации добавил, что работа по подготовке этих мест должна начаться уже сейчас, чтобы к следующему купальному сезону они были оборудованы и оснащены всем необходимым.



Таким образом, уже следующим летом в каждом районе Ростова может появиться свой пляж.