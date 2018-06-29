Авторизация

Регистрация


  • USD 63.14
  • EUR 73.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове к следующему лету во всех районах появятся пляжи

В Ростове к следующему лету во всех районах появятся пляжи
С началом купального сезона в Ростове открыли два муниципальных пляжа. На сегодняшний день в городе оборудованы только два пляжа - на Зеленом острове в Кировском районе и на Северном водохранилище, в районе парк «Дружба» на улице Капустина. В этих местах установлены спасательные и медицинские пункты, дно проверено водолазами. Для города-миллионика такого количества явно недостаточно.

На совещании в администрации города, где речь шла о мерах безопасности во время купального сезона, обсудили вопрос увеличения числа городских пляжей.
– Мы понимаем, что для города-миллионника двух разрешенных для купания мест явно недостаточно, – отметил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус. – Руководителям районов нужно подготовить предложения по оборудованию в каждом районе еще хотя бы по одному месту у расположенных на территории водоемов.

Замглавы администрации добавил, что работа по подготовке этих мест должна начаться уже сейчас, чтобы к следующему купальному сезону они были оборудованы и оснащены всем необходимым.

Таким образом, уже следующим летом в каждом районе Ростова может появиться свой пляж.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.