Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре города

В Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре города

В Ростове специалисты Донского спасательного центра МЧС России извлекли из грунта авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.

Боевой снаряд был обнаружен в центре Ростова на улице Петровской, 3 рабочими во время земляных работ 1 февраля.
- Это десятикилограммовая осколочная авиационная бомба немецкого производства, - рассказал начальник пиротехнической группы Донского спасцентра, прибывшей к месту обнаружения опасной находки, Юрий Данилин.

Сапёры достали бомбу из грунта, погрузили ее в спецтранспорт, после чего проверили прилегающую территорию. Других снарядов металлоискателями не обнаружено.

Авиабомбу транспортировали на полигон, где уничтожили путём подрыва.

По информации Южного регионального центра МЧС России, с начала года это уже третья авиационная бомба, обезвреженная в Ростовской области.

В Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре города

В Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре городаВ Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре города

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!