В Ростове извлекли из земли авиабомбу, обнаруженную в центре города
В Ростове специалисты Донского спасательного центра МЧС России извлекли из грунта авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.
Боевой снаряд был обнаружен в центре Ростова на улице Петровской, 3 рабочими во время земляных работ 1 февраля.
- Это десятикилограммовая осколочная авиационная бомба немецкого производства, - рассказал начальник пиротехнической группы Донского спасцентра, прибывшей к месту обнаружения опасной находки, Юрий Данилин.
Сапёры достали бомбу из грунта, погрузили ее в спецтранспорт, после чего проверили прилегающую территорию. Других снарядов металлоискателями не обнаружено.
Авиабомбу транспортировали на полигон, где уничтожили путём подрыва.
По информации Южного регионального центра МЧС России, с начала года это уже третья авиационная бомба, обезвреженная в Ростовской области.