В Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогах



6 февраля в Ростове во время рейда Управления ГИБДД по Ростовской области и Общественного совета при ГУ МВД по РО измерили смертельно опасные ямы на дорогах.



Проверку ненадежных мест провели на Западном. Сотрудники дорожной службы рассказали, что первый в этом году рейд решили сделать раньше. Дороги уже не в лучшем состоянии, хотя снег в городе выпадал всего на несколько дней.







Один из смертельно опасных участков из двух ям образовался на улице Всесоюзной, 7В. Сотрудники ведомства пояснили, что при повороте машина может удариться правым колесом и вылететь на встречную полосу.







Выбоину на пересечении Малиновского - Стачки специалисты признали самой глубокой. Её глубина - более 16 сантиметров, при этом допустимой считается всего пять сантиметров. Ухаб на улице 2-й Краснодарской, 96/1 оказался меньшим из всех, однако он также опасен.



По итогам проверки в отношении подрядных организаций, ремонтировавших и обслуживающих дороги города, возбудят административные дела.



