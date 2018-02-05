Авторизация

Регистрация


  • USD 57.22
  • EUR 70.93
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогах

В Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогах
6 февраля в Ростове во время рейда Управления ГИБДД по Ростовской области и Общественного совета при ГУ МВД по РО измерили смертельно опасные ямы на дорогах.

Проверку ненадежных мест провели на Западном. Сотрудники дорожной службы рассказали, что первый в этом году рейд решили сделать раньше. Дороги уже не в лучшем состоянии, хотя снег в городе выпадал всего на несколько дней.

В Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогах

Один из смертельно опасных участков из двух ям образовался на улице Всесоюзной, 7В. Сотрудники ведомства пояснили, что при повороте машина может удариться правым колесом и вылететь на встречную полосу.

В Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогах

Выбоину на пересечении Малиновского - Стачки специалисты признали самой глубокой. Её глубина - более 16 сантиметров, при этом допустимой считается всего пять сантиметров. Ухаб на улице 2-й Краснодарской, 96/1 оказался меньшим из всех, однако он также опасен.

По итогам проверки в отношении подрядных организаций, ремонтировавших и обслуживающих дороги города, возбудят административные дела.

В Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогахВ Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогахВ Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогахВ Ростове измерили смертельно опасные ямы на дорогах

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.