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В Ростове изменившая схему движения маршрутка № 20 мешает муниципальному перевозчику

В Ростове изменившая схему движения маршрутка № 20 мешает муниципальному перевозчику
Фото: http://rostovgortrans.ru
Маршрутка № 20 ГПЗ-10 – Центральный рынок, изменившая схему движения, мешает работе муниципального транспорта. Вместо улицы Республиканской перевозчик ездит через Портовую.

Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт». Изначально маршрут разрабатывался для обслуживания района улицы Республиканской и Ленгородка и пролегал через ГПЗ-10, улицу Мадояна, район парка Собино, Лендворец, Главный ж/д вокзал. С апреля его продлили до поселка Первомайского, так как в этом районе нет другого транспорта.

Однако со временем из маршрута исчезли улица Республиканская и Ленгородок. От Центрального рынка микроавтобусы двигаются по проспекту Стачки, на Интернациональной они поворачивают и едут по Портовой, затем - по Каширской, делают круг через ГПЗ-10, 2-ю Краснодарскую и Аллею Роз и направляются мимо ГПЗ-10 в посёлок Первомайский.

По словам пассажиров, некоторые водители «забывают» про Первомайский и завершают рейс на ГПЗ-10.

В результате маршрутка № 20 практически дублирует схему движения автобусов № 4 и № 8. В итоге Портовая оказалась перенасыщена транспортом, в то время как район Ленгородка и улицы Республиканской остался без этого маршрута.

Кто принял решение об изменении маршрута - департамент транспорта или перевозчик сделал это самостоятельно, неизвестно.

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