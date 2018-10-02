В Ростове изменится схема движения нескольких маршрутов



Несколько ростовских маршруток изменят схему движения в рамках формирования новой маршрутной сети, сообщает «Ростовский городской транспорт».



Значительные изменения произойдут на маршрутах, которые следуют в микрорайоны Мирный и Чкаловский. Так автобусы № 92А (СТ «Агропром» – Центральный рынок) будут следовать не через проспект Космонавтов, а по улице Фурмановской. Новая схема будет выглядеть следующим образом: СТ «Агропром» – переулок Анисовый – улица Самшитовая – улица Орская – улица Вятская – переулок Сальский – улица Казахская – улица Раздорская – улица Фурмановская – улица Плиева – проспект М. Нагибина – проспект Ворошиловский – улица Темерницка – переулок Соборный – улица Московская – проспект Ворошиловский – проспект Нагибина – улица Мартовицкого – улица Фурмановская – улица Раздорская – улица Казахская – переулок Сальский – улица Вятская – улица Орская – улица Самшитовая – переулок Анисовый – СТ «Агропром».

На маршруте будут работать пять автобусов средней либо малой вместимости.



Новый маршрут № 52 соединит площадь Чкалова и Главный ж/д вокзал. Маршрут будет пролегать через переулок Сальский, улицу Казахскую, переулок Беломорский, улицы Киргизскую, Троллейбусную, Менжинского, проспекты Сельмаш, Шолохова, улицу Красноармейскую, Привокзальную площадь. В обратном направлении транспорт будет следовать через Красноармейскую, проспекты Шолохова, Сельмаш, улицы 1–й Конной Армии, Веры Пановой, Менжинского, Троллейбусную, Киргизскую, площадь Чкалова. Маршрут будут обслуживать 15 микроавтобусов.



Схема движения маршрута № 92 (ЖК «Платовский» – Центральный рынок) будет выглядеть следующим образом: ЖК «Платовский» – Ростовское море – улица Орская – улица Каскадная – переулок Днепровский – улица Вятская – улица Штахановского – улица Армянская – проспект Королева – проспект Космонавтов – улица Плиева – проспект М. Нагибина – проспект Ворошиловский – Ц. рынок. На нём будут работать автобусы средней либо малой вместимости, всего 20 единиц.

В прежнем виде сохранятся маршруты № 90-МТ и № 90. Их будут обслуживать 15 и 14 единиц транспорта соответственно.