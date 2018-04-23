В Ростове изменится организация во время второго матча на «Ростов Арене»: схема движения





В Ростове во время второго тестового матча на «Ростов Арене» будет изменена схема движения и введён ряд ограничений на передвижение транспорта.



Так, 29 апреля для проезда будут закрыты участки:

- на улице Левобережной от съезда с транспортной развязки Ворошиловского моста до кольцевой развязки на пересечении с магистралью от Южного подъезда (Восточное кольцо);

- магистраль от Южного подъезда до Левобережной (дорога с южной стороны стадиона).



Движение будет ограничено с 14 до 23 часов. На территории старого аэропорта организуют перехватывающую парковку.



В зону ограничения смогут въезжать только автобусы-шаттлы и транспорт экстренных служб.



Автобусы-шаттлы будут ходить по четырём маршрутам. Схема движения маршрута S2: площадь Гагарина (проспект Ворошиловский) – стадион «Ростов Арена» (подземный пешеходный переход со стороны Южного подъезда). Транспорт будет делать две промежуточные остановки на улице М. Горького и на Большой Садовой возле РИНХа.



Шаттл S4 проследует от Привокзальной площади до стадиона без остановок.



Автобус S7 будет отходить от старого аэропорта на проспекте Шолохова. Шаттл сделает остановку у стадиона «Олимп-2» и на Большой Садовой возле РИНХа, после чего проследует к «Ростов Арене» и остановится возле водно-спортивного объекта «Акватория».



Маршрут S8 будет двигаться по схеме от площади К. Маркса до нового стадиона «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория») с тремя остановками - на Театральной площади, проспекте Ворошиловском (РИНХ) и проспекте Буденновском.



Автобусы-шаттлы будут работать с интервалом шесть минут на прибытие и на убытие по фактической заполняемости. Всего планируется задействовать более 75 транспортных средств.



Зрителям, прибывающим на автобусах-шаттлах S7 и S8, рекомендуется заходить на стадион через вход G8.



Для маломобильных групп населения будут организованы два маршрута:



S PRM1 - ТРК «Мегамаг» – периметр стадиона «Ростов Арена»;

S PRM2, водно-спортивный объект «Акватория» - периметр стадиона «Ростов Арена».