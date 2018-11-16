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В Ростове изменится городской маршрут № 50

В Ростове изменится городской маршрут № 50
Фото: Фото — John Rayson.

Городской маршрут № 50 Лендворец - Филиал часового завода «Витязь» изменится. Автобус под этим номером теперь будет ходить по проспекту Ленина. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

По новой схеме движения автобусы № 50 вместо Нансена будут двигаться по Ленина от РИИЖТа до площади Страны Советов в обоих направлениях. На линии работают автобусы средней вместимости ПАЗ «Вектор».

Как отмечает транспортный портал, ранее подобная схема была у маршрутного такси № 58-МТ.

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