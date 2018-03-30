В Ростове изменили маршрут автобуса № 75
В Ростове-на-Дону обновили маршрут автобуса № 75. О нововведении сообщили в городском департаменте транспорта.
Теперь автобус будет курсировать по маршруту: Гребной канал - ТРК «МЕГАМАГ» - улица Пойменная - Темерницкий мост - проспект Сиверса - улица Большая Садовая - проспект Буденновский - Центральный рынок - улица Станиславского (западный разворот) - переулок Островского - улица Большая Садовая - Привокзальная площадь - проспект Сиверса - Темерницкий мост - улица Пойменная - ТРК «МЕГАМАГ» – Гребной канал.
Нововведение вступило в силу со 2 апреля.