В Ростове изменилась схема маршрута № 33



В Ростове изменился маршрут микроавтобуса № 33 Верхний Темерник — Главный автовокзал.



Раньше маршрутка ходила по Большой Садовой. Теперь она курсирует по улице Береговой, заезжая на Центральный рынок. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».



Теперь маршрут № 33 выглядит так: Верхний Темерник – улица Лелюшенко – улица Армянская – улица Королева – проспект Космонавтов – улица Плиева – проспект Нагибина – проспект Ворошиловский – улица Московская – Центральный рынок – улица Темерницкая – проспект Будённовский – улица Береговая – проспект Сиверса – Главный автовокзал – проспект Сиверса – улица Береговая – проспект Будённовский – Центральный рынок – улица Московская – проспект Ворошиловский – проспект Нагибина – переулок Ольховский – проспект Космонавтов – улица Королева – улица Армянская – улица Лелюшенко – улица Миронова – улица Думенко – улица Лелюшенко – Верхний Темерник.



По плану на маршруте должны работать 15 микроавтобусов с 5 до 23 часов.