В Ростове из-за трещины в стекле экстренно приземлился самолет





В Ростове-на-Дону экстренно приземлился самолет «Airbus A319 » , следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург. Инцидент произошел днем 2 февраля. Самолет совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту, по предварительной информации, из-за треснувшего стекла в кабине пилотов.

- Аэробус приземлился в 15:10,- рассказали в пресс-службе аэропорта.- Экстренная посадка произошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.



В настоящее время авиакомпания, которой принадлежит самолет, решает, каким образом отправить пассажиров в Санкт-Петербург.