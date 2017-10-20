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В Ростове из-за ремонта водопровода почти на месяц перекроют улицу

В Ростове из-за ремонта водопровода почти на месяц перекроют улицу
В Ростове из-за ремонта водопровода почти на месяц перекроют улицу. С 11 ноября по 5 декабря водители не смогут проехать по одной из улиц города.

По информации городского департамента автодорог, движение машин будет запрещено по улице Тарновского-Терлецкого от переулка Чалтырского до дома № 66 по улице Тарновского-Терлецкого. Проезд ограничат из-за работ на водопроводной линии.

Кроме того, до 20 ноября продлевается ограничение движения транспорта на улице Вавилова от дома № 59 до дома № 62в. Здесь продолжаются работы по капитальному ремонту участка канализации.

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